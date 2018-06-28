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Дели. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Самолет KING AIR C90, принадлежащий правительству индийского штата Уттар-Прадеш разбился в четверг в городе Мумбаи, сообщает Главное управление гражданской авиации Индии.

По первоначальным данным, погибли пять человек.

На месте падения бушует пожар.

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Интерфакс