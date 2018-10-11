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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 18:56 11.10.2018 - 18:56

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель НАСА Кенни Тодд подтвердил готовность США сотрудничать с Россией для расследования неудачного запуска корабля "Союз".

"Мы готовы взаимодействовать с российскими коллегами (для установления причин инцидента - ИФ)", - сказал он.

"Я надеюсь, что наши российские коллеги используют все возможные ресурсы для проведения расследования и выяснят причину неудачного запуска как можно скорее", - подчеркнул К.Тодд.

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа - космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

Авария произошла при запуске пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур спустя две минуты после старта.

Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

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