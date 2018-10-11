В НАСА не сомневаются, что Россия будет передавать США достоверные данные о причинах неудачного запуска "Союза"
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Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель НАСА Кенни Тодд заявил в четверг на пресс-конференции по поводу неудачного запуска корабля "Союз", что НАСА не сомневается в получении достоверной информации от России об этом инциденте.
"Наш опыт говорит нам, что когда у них происходит подобного рода проблемы, то они передадут нам наиболее достоверную информацию о неудаче (с запуском - ИФ)", - сказал он.
К.Тодд отметил, что российская сторона уже начала делиться данными с НАСА, и в управлении ожидают в ближайшие дни поступление новой информации.
При этом он не ожидает каких-либо проблем для экипажа МКС в период до декабря 2018 года, когда члены экипажа должны вернуться на Землю.
По словам К.Тодда, у российских коллег будет 2 - 3 месяца, чтобы расследовать возникшую проблему с запусками.
В четверг с космодрома Байконур отправилась на МКС очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10", но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказгана. Ведутся поиски упавших ступеней ракеты.
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Интерфакс