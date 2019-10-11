Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 15:49

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В НАСА заявили в пятницу, что скорбят в связи с кончиной советского космонавта Алексея Леонова и назвали его легендарным.

"Мы опечалены уходом из жизни легендарного космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос 18 марта 1965 года", - говорится в сообщении НАСА в твиттере.

"Его выход в открытый космический вакуум стал отправной точкой истории такого же рода миссий, благодаря которым технически возможно поддерживать МКС в рабочем состоянии", - отмечают в НАСА.

Ранее соболезнования в связи со смертью Леонова выразили и в Европейском космическом агентстве.

Ранее в пресс-службе Центра подготовки космонавтов сообщили "Интерфаксу", что Леонов скончался накануне в Москве.

"Алексей Архипович скончался 10 октября, прощание с ним пройдет во вторник в 11:00 на Мемориальном кладбище в Мытищах", - сказали в ЦПК.

Алексей Леонов - летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

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