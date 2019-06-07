Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 19:19

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Руководство НАСА в пятницу представило план по регулярной отправке с 2020 года космических туристов на МКС.

В сообщении указывается, что 2020 год - самый ранний срок реализации инициативы. В ее рамках на МКС при поддержке частных компаний будут находиться туристы. Срок пребывания каждого из них на МКС - до 30 дней.

Замдиректора американской части МКС Робин Гейтенс пояснила на пресс-конференции, что в настоящее время планируется, что речь может идти максимум о двух миссиях на МКС в год с участием космических туристов.

В комментарии НАСА подчеркивается, что такой ритм будет возможен лишь, если такие коммерческие полеты будут иметь спрос. "Эти миссии будут финансироваться частными компаниями, которые занимаются коммерческими запусками в космос", - говорится в документе.

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