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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 18:50 11.10.2018 - 18:50

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель НАСА Кенни Тодд поблагодарил российскую сторону за проведение спасательной операции экипажа корабля "Союз МС-10".

"В любом случае было приятно видеть членов экипажа (корабля "Союз МС-10" - ИФ) и то, что они вернулись в свои семьи. Я хотел бы выразить особую благодарность российской поисково-спасательной группе. Я видел, как профессионально они выполняют свою работу", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По его словам, "они знают, как подходить к своей работе при таких сценариях; там были задействованы парашютисты, вездеходы, и вертолеты".

"Они проделали операцию очень хорошо, и свидетельство тому - спасение экипажа. Поэтому отдельное спасибо этим людям", - сказал он.

При этом К.Тодд выразил уверенность, что российская сторона прояснит детали произошедшей аварии.

"Мы уверены, что наши российские коллеги выяснят, в чем дело. И мы надеемся, что вновь увидим Ника и Алексея на орбите", - сказал он.

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа - космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

Авария произошла при запуске пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур спустя две минуты после старта.

Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

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