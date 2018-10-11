В НАСА получили от России сведения о хорошем самочувствии экипажа "Союза", данные об аварии передали экипажу МКС
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Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В НАСА заявили, что получили от российских коллег информацию о том, что состояние здоровья экипажа потерпевшего аварию "Союза МС-10" не вызывает опасений.
"Нам передали, что с ними все в порядке", - сообщили в эфире телеканала NASA TV.
Кроме того, американская сторона отметила, что об инциденте с "Союзом" рассказали экипажу, находящемуся в настоящее время на МКС.
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Интерфакс