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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 11:30 11.10.2018 - 11:30

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В НАСА заявили, что получили от российских коллег информацию о том, что состояние здоровья экипажа потерпевшего аварию "Союза МС-10" не вызывает опасений.

"Нам передали, что с ними все в порядке", - сообщили в эфире телеканала NASA TV.

Кроме того, американская сторона отметила, что об инциденте с "Союзом" рассказали экипажу, находящемуся в настоящее время на МКС.

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