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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 20:12 11.10.2018 - 20:12

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В НАСА в четверг заявили, что после неудачного запуска корабля "Союз" в управлении возвращаются к рассмотрению варианта оставить в 2019 году Международную космическую станцию (МКС) на некоторое время без экипажа, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

По словам руководителя миссии МКС в НАСА Кенни Тодда, находящиеся на данный момент на орбите астронавты могут остаться на борту МКС до января 2019 года, вместо планировавшегося в декабре 2018 года их возвращения.

Однако в том случае, если к январю 2019 года российская сторона не будет готова к запуску "Союза" с новым экипажем для МКС, в НАСА считают возможным оставить станцию без экипажа, отметил К.Тодд.

По его словам, МКС можно будет управлять с Земли - без экипажа на борту.

В то же время К.Тодд подчеркнул, что к моменту начала в 2019 года двух американских программ по доставке астронавтов на МКС, на борту станции уже должен находиться экипаж.

Это необходимо в целях безопасности, добавил К.Тодд

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа - космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

Авария произошла при запуске пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур спустя две минуты после старта.

Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

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