Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Инженеры из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии разработали принципиально новую модель аппаратов ИВЛ.

В НАСА пояснили в субботу, что их аппараты легче собирать, чем другие модели. Кроме того, для сборки требуется меньше деталей, а обслуживание аппаратов - проще.

Новая модель предназначена, в частности, для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, находящихся в наиболее тяжелом состоянии.

Изобретение НАСА уже получило разрешение на использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечают американские СМИ.

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