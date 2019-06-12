Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 3:13

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения между Россией и США на настоящем этапе опустились ниже уровня, на котором они находились во времена холодной войны, их развитие стало непредсказуемым, заявил среду замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Сейчас мы находимся в точке, которая намного, намного ниже той, в которой пребывали даже в худшие годы холодной войны, поскольку в то время мы могли в какой-то мере предвидеть, как отношения могут развиваться", - сказал дипломат в интервью американскому изданию Wall Street Journal.

Он отметил: "Сейчас неустойчивость и непредсказуемость настолько превалируют... что опасность возрастает".

Тем не менее, по словам Рябкова, несмотря на существующие разногласия, российская сторона "верит в наши отношения с США", добавив, однако, что "в этих взаимоотношениях нет места чуду".

Рябков выразил сомнение в возможности реанимировать российско-американский договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также в договоренности с США в области контроля над вооружениями до тех пор, пока "США не будут к этому готовы".

Он отметил, что улучшению отношений между двумя станами могут послужить меры укрепления доверия, в частности, прекращение практики взаимной высылки дипломатов и закрытия дипмиссий.

Российский дипломат также призвал США создать двухсторонние механизмы для предотвращения эскалации инцидентов, которые могут непреднамеренно спровоцировать агрессию.

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