Рим. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В Ливийской национальной армии (ЛНА) обещают обеспечить безопасность посольств, а также местных и иностранных компаний в случае успеха операции по захвату Триполи, сообщает итальянское телевидение.

Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари пояснил, что "спецподразделения будут обеспечивать безопасность иностранных и местных компаний, диппредставительств и иностранных структур, связанных с экономикой".

Ранее сообщалось, что возглавляемая Халифой Хафтаром ЛНА захватила аэропорт близ Триполи и приближается к самой ливийской столице, пока остающейся под контролем правительства национального согласия.

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