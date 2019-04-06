Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 23:32

Рим. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В Ливийской национальной армии (ЛНА) обещают обеспечить безопасность посольств, а также местных и иностранных компаний в случае успеха операции по захвату Триполи, сообщает итальянское телевидение.

Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари пояснил, что "спецподразделения будут обеспечивать безопасность иностранных и местных компаний, диппредставительств и иностранных структур, связанных с экономикой".

Ранее сообщалось, что возглавляемая Халифой Хафтаром ЛНА захватила аэропорт близ Триполи и приближается к самой ливийской столице, пока остающейся под контролем правительства национального согласия.

1во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!