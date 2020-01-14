Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 10:09

Брюссель. 14 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич заявил об угрозе для безопасности альянса российской крылатой ракеты 9М729 (по классификации НАТО SSC-8).

"Мы продолжаем реагировать сбалансированным и ответственным образом на развертывание Россией новой ракеты средней дальности, которая привела к концу Договор РСМД, что представляет собой значительный риск для евроатлантической безопасности", - сказал Пич, открывая во вторник в Брюсселе двухдневную сессию Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.

2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Москву, которая, по его мнению, нарушила договор. Россия назвала такие обвинения безосновательными и заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин направил в столицы нескольких десятков стран, а также главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах мира ракет средней и меньшей дальности. Продолжения эта инициатива не получила.

1ов ав

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