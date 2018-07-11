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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:41 11.07.2018 - 18:41

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран НАТО осудили атаку на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, говорится в среду в заявлении участников НАТО.

"Мы осуждаем атаку с применением нервно-паралитического вещества военного назначения в Солсбери (Великобритании) и принимаем к сведению независимое подтверждение со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) использования нервно-паралитического вещества", - говорится в заявлении.

Участники НАТО обращают внимание на то, что Великобритания считает, что ответственной за атаку с высокой долей вероятности является Россия, и "нет другого правдоподобного объяснения".

"Мы солидарны с Великобританией в этих оценках", - говорится в заявлении.

По версии британского следствия, в марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию. В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери.

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