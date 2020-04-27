Брюссель. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, столкнулись с большим объемом дезинформации и не считают ее распространение нормальной практикой, заявил в понедельник замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
"Во время этого кризиса мы столкнулись с лавиной неверной информации, фейковых новостей и теорий заговора. И это - не окей", - сказал он на онлайн конференции.
При этом Джоанэ отметил, что ничего не имеет против отправки за рубеж странами, желающими продвигать свои внешнеполитические интересы, медицинских масок и другой медпомощи. "Такими вещами страны вполне могут заниматься. Они стараются продвигать свои интересы. В этом нет ничего ненормального", - пояснил он.
В последние месяцы Китай активно отправляет медицинские маски в страны, борющиеся против коронавируса COVID-19. Этот процесс получил название "масочная дипломатия".
Определенный резонанс в западных СМИ вызвала и отправка в сильно пострадавшую от коронавируса Италию группы российских военных медиков.
Изначально COVID-19 начал распространение как раз в КНР: в городе Ухань.
1во бп