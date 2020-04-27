Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 16:29

Брюссель. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, столкнулись с большим объемом дезинформации и не считают ее распространение нормальной практикой, заявил в понедельник замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

"Во время этого кризиса мы столкнулись с лавиной неверной информации, фейковых новостей и теорий заговора. И это - не окей", - сказал он на онлайн конференции.

При этом Джоанэ отметил, что ничего не имеет против отправки за рубеж странами, желающими продвигать свои внешнеполитические интересы, медицинских масок и другой медпомощи. "Такими вещами страны вполне могут заниматься. Они стараются продвигать свои интересы. В этом нет ничего ненормального", - пояснил он.

В последние месяцы Китай активно отправляет медицинские маски в страны, борющиеся против коронавируса COVID-19. Этот процесс получил название "масочная дипломатия".

Определенный резонанс в западных СМИ вызвала и отправка в сильно пострадавшую от коронавируса Италию группы российских военных медиков.

Изначально COVID-19 начал распространение как раз в КНР: в городе Ухань.

1во бп

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