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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 17:27 18.10.2018 - 17:27

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - США и НАТО точно имеют все необходимое, чтобы защититься в случае вооруженного конфликта, заявил в четверг спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер.

"Нет никаких сомнений в том, что у США и НАТО есть все необходимое для защиты союзников", - сказал он, отвечая на вопрос в Атлантическом совете, как будет действовать альянс в случае нападения России на какую-нибудь соседнюю страну, не являющуюся членом НАТО.

"Желание делать это - другой вопрос", - отметил К.Волкер. Он заверил, что все члены НАТО будут готовы прийти на помощь члену альянса в случае, если на него нападут.

"В том, что касается нападения на страну, не входящую в НАТО, то здесь ситуация менее однозначная", - признал К.Волкер, отвечая на уточняющий вопрос о том, будут ли все страны НАТО согласны воевать, к примеру, за Македонию или Черногорию.

К.Волкер пояснил, что данный пример - не самый удачный, так как Черногория - член НАТО, и ее союзники наверняка придут ей на помощь в случае вооруженного конфликта, а Македония в настоящее время не входит в Североатлантический альянс.

1во бп

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