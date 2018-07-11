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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 10:10 11.07.2018 - 10:10

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Руководство НАТО и лидеры стран-членов альянса ждут встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы с нетерпением ждем встречи Дональда Трампа с президентом (РФ - ИФ) Путиным", - сказал он в ходе рабочего завтрака с представителями администрации США перед началом саммита НАТО в Брюсселе.

"Я думаю, что лидеры (стран НАТО - ИФ) также ждут и хотят узнать ваши мысли по поводу предстоящей встречи с президентом Путиным", - добавил он, обращаясь к президенту США.

Саммит РФ-США пройдет в Хельсинки 16 июля. Перед встречей с российским лидером президент США примет участие в саммите НАТО 11-12 июля, а также направится в Лондон, где встретится с премьер-министром Британии Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

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