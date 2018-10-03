Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 12:10 03.10.2018 - 12:10

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Чиновник штаб-квартиры Североатлантического альянса не стал комментировать журналистам заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон о новой российской ракете.

По его словам, она уже сама объяснила свои слова.

"Полагаем, что мяч на стороне России. Ждем, что она представит разъяснения, что касается новой ракеты. Мы желаем, чтобы Договор РСМД полностью выполнялся", - сказал собеседник СМИ на условиях анонимности в среду в кулуарах совещания министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Мы считаем неотложным, чтобы Россия ответила на обеспокоенности, которые нами неоднократно высказывались. Мы хотим получить убедительные доводы. Это серьезный вопрос", - отметил источник.

"Мы выступаем за сохранения ДРСМД", - подчеркнул он.

По его словам, на встрече глав оборонных ведомств НАТО ожидается обсуждение странами-союзницами этого вопроса.

Источник уточнил, что данный вопрос запланировано рассмотреть в четверг.

1ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line