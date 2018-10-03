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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 12:12 03.10.2018 - 12:12

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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Чиновник штаб-квартиры Североатлантического альянса не стал комментировать журналистам заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон о новой российской ракете.

По его словам, она уже сама объяснила свои слова.

"Полагаем, что мяч на стороне России. Ждем, что она представит разъяснения, что касается новой ракеты. Мы желаем, чтобы Договор РСМД полностью выполнялся", - сказал собеседник СМИ на условиях анонимности в среду в кулуарах совещания министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Мы считаем неотложным, чтобы Россия ответила на обеспокоенности, которые нами неоднократно высказывались. Мы хотим получить убедительные доводы. Это серьезный вопрос", - отметил источник.

"Мы выступаем за сохранения ДРСМД", - подчеркнул он.

По его словам, на встрече глав оборонных ведомств НАТО ожидается обсуждение странами-союзницами этого вопроса.

Источник уточнил, что данный вопрос запланировано рассмотреть в четверг.

В минувший вторник постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что США рассмотрят возможность "обезвредить" новую российскую ракету 9М729, если она "станет способной поразить цель из наших стран в Европе или ударить по Америке".

Генсек альянса Йенс Столтенберг также заявил: США пришли к выводу, что РФ нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, начав развертывание ракет нового типа 9М729, и поделились соответствующими разведанными с союзниками по НАТО.

Он подчеркнул, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу ДРСМД.

В декабре 2017 года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

Договор о РСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

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