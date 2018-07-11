Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 20:20 11.07.2018 - 20:20

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО в совместном документе в среду заявили, что энергетическая безопасность играет важную роль в общей безопасности альянса, и подчеркнули необходимость защищать членов альянса от манипуляций в этой сфере.

Особую важность, по мнению авторов документа, имеют стабильная и надежная поставка энергоресурсов, диверсификация маршрутов поставок, поставщиков и самих ресурсов, а также взаимосоединяемость энергетических сетей стран НАТО.

"В то время, как за эти вопросы, в первую очередь, несут ответственность власти стран (а не НАТО - ИФ), изменения в сфере энергетики могут иметь значительные последствия в сфере политики и безопасности для союзников, а также могут повлиять на наших партнеров", - говорится в документе.

Участники саммита заявили, что они продолжат совместные консультации по вопросам, связанным с энергетической безопасностью.

"Мы считаем, что необходимо гарантировать, чтобы члены альянса не были уязвимыми перед политическими манипуляциями в сфере энергетики, что представляет потенциальную угрозу", - говорится в заявлении.

Заявление опубликовано после того, как ранее в среду президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США о том, что Германия "полностью контролируется Россией" в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

"Я бы хотела добавить, что я сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", - сказала А.Меркель журналистам на саммите НАТО.

1мм во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line