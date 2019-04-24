Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 12:05

Дубай. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Силы НАТО прекратят военные операции против "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), если это радикальное движение прекратит атаки на правительственные силы Афганистана, заявил командующий операцией альянса "Решительная поддержка" в этой стране американский генерал Скотт Миллер.

Войска НАТО пытаются избегать жертв среди гражданского населения, а если совершают ошибки, то объясняют это, сказал в ходе посещения афганской провинции Газни американский генерал, которого цитируют в среду афганские СМИ.

Если талибы прекратят нападать на афганские силы, натовские войска прекратят атаковать их, приводят СМИ слова С.Миллера.

Ранее сообщалось, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад ведет в Дохе переговоры с представителями "Талибан" о прекращении огня и выводе американских войск с афганской территории.

Радикальное движение требует ухода с территории Афганистана всех иностранных войск в качестве условия для начала мирного диалога с Кабулом.

В четверг в Москве пройдет трехсторонняя встреча с участием З.Халилзада, спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова и их китайского коллеги.

1ак бп

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