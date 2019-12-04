Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 14:35

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - В НАТО считают, что действия России представляют одну из главных угроз для Североатлантического альянса.

"Мы, будучи альянсом, сталкиваемся с отчетливыми угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют угрозу евро-атлантической безопасности", - говорится в заявлении альянса, опубликованном по итогам саммита.

Кроме того, в НАТО указали, что также сталкиваются с угрозами в области кибербезопасности и терроризмом, который "во всех своих формах и проявлениях остается постоянной угрозой для нас всех".

При этом, в ходе пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что НАТО привержена укреплению обороны и сдерживанию, но в то же время намерена поддерживать диалог с Россией.

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