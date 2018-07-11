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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:51 11.07.2018 - 19:51

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс призывает обеспечить полную денуклеаризацию Корейского полуострова и считает необходимым остановку ядерных испытаний в Северной Корее, говорится в заявлении участников саммита НАТО в Брюсселе, опубликованном в среду.

"Мы вновь подчеркиваем, что альянс поддерживает полную, подтвержденную и постоянную денуклеаризацию Корейского полуострова. Мы приветствуем недавние встречи лидеров Южной Кореи и КНДР, а также лидеров США и КНДР, и считаем, что эти переговоры вносят вклад в достижение окончательной и подтвержденной денуклеаризации", - отмечается в документе.

При этом в Североатлантическом альянсе напомнили, что осуждают любые ядерные испытания КНДР.

"НАТО призывает Северную Корею прекратить подобные испытания, выполняя свои международные обязательства", - подчеркивается в заявлении.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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