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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 12:02 06.06.2018 - 12:02

*** Он отмечает, что в альянсе придают значение надежности поставок энергоносителей и их диверсификации

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В НАТО уделяют пристальное внимание теме обеспечения надежности поставок энергоносителей, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В НАТО считают важным обеспечение надежности поставок", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом он подчеркнул, что в альянсе также придают значение работе над диверсификацией источников поставок энергоносителей.

Отвечая на вопрос об отношении НАТО к проекту газопровода "Северный поток-2", Й.Столтенберг констатировал, что "точки зрения союзников различаются", и напомнил, что в Североатлантическом альянсе решения принимаются на основе консенсуса.

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