В НАТО нет консенсуса по поводу "Северного потока-2" - Столтенберг
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*** Он отмечает, что в альянсе придают значение надежности поставок энергоносителей и их диверсификации
Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В НАТО уделяют пристальное внимание теме обеспечения надежности поставок энергоносителей, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"В НАТО считают важным обеспечение надежности поставок", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом он подчеркнул, что в альянсе также придают значение работе над диверсификацией источников поставок энергоносителей.
Отвечая на вопрос об отношении НАТО к проекту газопровода "Северный поток-2", Й.Столтенберг констатировал, что "точки зрения союзников различаются", и напомнил, что в Североатлантическом альянсе решения принимаются на основе консенсуса.
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Интерфакс