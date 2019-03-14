Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 11:41

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что в Североатлантическом альянсе не поднимали вопрос о финансировании странами-членами войск США.

"Таких предложений (об оплате американских войск - ИФ) не поднималось в НАТО, это лишь фигурировало в сообщениях СМИ", - сказал генсек журналистам.

"Я могу сказать, что касается распределения расходов, наши европейские союзники тратят больше, чем ранее, и увеличивают оборонный бюджет", - добавил он.

По словам Й.Столтенберга, такая тенденция играет очень важную роль для НАТО.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп стремится изменить систему оплаты расходов на содержание американских военных, размещенных на территории иностранных государств. В настоящее время у каждой страны-партнера США есть своя схема оплаты содержания в зависимости от договоренностей с Вашингтоном. В целом страны-партнеры США лишь частично берут на себя эти расходы, причем у каждой страны - своя схема, по которой подсчитывается, сколько она должна заплатить.

1тэ ар

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