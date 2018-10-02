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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 12:14 02.10.2018 - 12:14

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что в альянсе не поднимался вопрос о реализации механизма коллективной обороны в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

"Любое применение химического оружия или нервно-паралитического вещества - это вопрос большой обеспокоенности среди всех союзников по НАТО. Однако вопрос о применении Статьи 5 (о применении механизма коллективной обороны стран НАТО - ИФ) не обсуждался, мы выразили политическую поддержку Лондону и выдворили ряд российских дипломатов", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в преддверии министерского саммита НАТО в Брюсселе.

"Мы выражаем полную солидарность Великобритании в ситуации с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Мы полностью доверяем британской оценке и полученным следователями данным", - подчеркнул он.

В марте 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери в бессознательном состоянии. Британское следствие выявило, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом "Новичкок", по мнению британских властей, к покушению причастны российские спецслужбы.

В Москве категорически отрицают причастность к инциденту.

В ответ на ситуацию в Солсбери Великобритания и ряд ее союзников по НАТО, включая сам Альянс, выслали в общей сложности более 150 российских дипломатов.

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