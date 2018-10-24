В НАТО обеспокоены действиями России в Азовском море - Столтенберг
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Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что ситуация в Азовском море вызывает обеспокоенность Североатлантического альянса.
"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. Российское поведение там является частью образца (ее поведения), которое мы видим на протяжении долгого времени, особенно в этом регионе, это касается, в том числе, незаконной аннексии Крыма, строительства нового моста и, конечно же, российских действий на востоке Украины", - сказал он журналистам в Брюсселе в ходе пресс-конференции.
Генсек альянса сообщил, что недавно обсуждал эту тему с главой МИД Украиной Павлом Климкином.
"Я обсуждал эту ситуацию в Азовском море недавно с министром иностранных дел Украины Климкином", - сказал Й.Столтенберг.
"Я выразил свою полную поддержку суверенитету, территориальной неприкосновенности Украины и свободе навигационного движения судов", - отметил он.
Он подчеркнул, что свободное судоходство имеет особую важность не только для Украины, но и для всех союзников НАТО.
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Интерфакс