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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 9:54 24.10.2018 - 09:54

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что ситуация в Азовском море вызывает обеспокоенность Североатлантического альянса.

"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. Российское поведение там является частью образца (ее поведения), которое мы видим на протяжении долгого времени, особенно в этом регионе, это касается, в том числе, незаконной аннексии Крыма, строительства нового моста и, конечно же, российских действий на востоке Украины", - сказал он журналистам в Брюсселе в ходе пресс-конференции.

Генсек альянса сообщил, что недавно обсуждал эту тему с главой МИД Украиной Павлом Климкином.

"Я обсуждал эту ситуацию в Азовском море недавно с министром иностранных дел Украины Климкином", - сказал Й.Столтенберг.

"Я выразил свою полную поддержку суверенитету, территориальной неприкосновенности Украины и свободе навигационного движения судов", - отметил он.

Он подчеркнул, что свободное судоходство имеет особую важность не только для Украины, но и для всех союзников НАТО.

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