Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 13:14

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В НАТО хотят избежать ситуации, при которой США введут санкции в отношении Турции из-за приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400, сообщил "Интерфаксу" во вторник в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.

"Союзникам самим надлежит решать, какое военное оборудование они покупают. Но в то же время мы обеспокоены потенциальными последствиями решения Турции о покупке систем С-400. Соединенные Штаты ясно дали понять, что они введут санкции, если Турция согласится на покупку. В интересах всех избежать такой ситуации", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что для НАТО важно, чтобы приобретаемое странами-союзницами оснащение могло работать совместно.

"Совместимость и взаимодействие наших вооруженных сил имеют основополагающее значение для НАТО при проведении операций", - добавил источник.

"Мы приветствуем то, что Турция работает с Францией и Италией по развитию системы противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности и что Турция и США ведут диалог о возможном приобретении комплекса ПРО Patriot", - заявил натовский чиновник.

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