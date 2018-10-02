В НАТО обеспокоены ракетной программой Ирана и его дестабилизирующими действиями на Ближнем Востоке - Столтенберг
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Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Все члены НАТО обеспокоены дестабилизирующими действиями со стороны Ирана в ближневосточном регионе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы осуждаем финансовую поддержку терроризма, включая поддержку, которую Иран предоставляет ряду негосударственных субъектов. Нас также беспокоит его ракетная программа, и мы привержены тому, чтобы ядерная программа Ирана оставалась мирной", - сказал генсек НАТО во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.
Что касается Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в этом вопросе у организации никаких новостей нет, продолжил глава Североатлантического альянса.
"Но, несмотря на разногласия по ядерной сделке с Ираном, все члены НАТО согласны с чрезвычайной важностью того, чтобы ядерная программа в Иране продолжалась только в мирных целях. У нас также вызывают обеспокоенность его действия по дестабилизации в других странах в этом регионе", - отметил Й.Столтенберг.
1ов ав
Интерфакс