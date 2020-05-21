Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 22:42

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В Североатлантическом альянсе обеспокоены ограничениями со стороны России по Договору об открытом небе и консультируются о перспективах этого документа, заявил вечером в четверг в Брюсселе "Интерфаксу" ответственный сотрудник аппарата организации.

"На саммите альянса в 2018 году главы государств и правительств НАТО вновь заявили о своей обеспокоенности избирательным осуществлением Россией Договора по открытому небу и тем, что это подрывает нашу безопасность. В частности, мы обеспокоены тем, что Россия ограничивает полеты над определенными районами", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, "все союзники согласны с тем, что контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение вносят существенный вклад в обеспечение безопасности Североатлантического альянса".

"Союзники продолжают тесно консультироваться о будущем договора, а Североатлантический совет соберется завтра (на уровне послов - ИФ), чтобы обсудить этот вопрос", - отметил натовский чиновник.

Как сообщил ранее в четверг канал CNN, Североатлантический совет проведет экстренную встречу в пятницу для обсуждения ситуации с решением США выйти из Договора по открытому небу.

"Североатлантический совет встретится завтра, чтобы обсудить вопрос Договора по открытому небу", - говорилось в сообщении телеканала.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из этого соглашения. По данным американских СМИ, США в пятницу уведомят Россию об этом шаге. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

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