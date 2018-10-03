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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 14:48 03.10.2018 - 14:48

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеньерг заявил об обеспокоенности тем, что Россия ограничивает доступ украинских судов в Азовском море.

"Мы, конечно же, обеспокоены ситуацией в Азовском море, когда движению украинских судов мешает российское присутствие в регионе. Также мешает и российское присутствие в Крыму, и ее активность, связанная с Крымским мостом", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции перед началом встречи глав Минобороны стран НАТО.

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