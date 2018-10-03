В НАТО озабочены проблемой судоходства в Азовском море из-за присутствия РФ
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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеньерг заявил об обеспокоенности тем, что Россия ограничивает доступ украинских судов в Азовском море.
"Мы, конечно же, обеспокоены ситуацией в Азовском море, когда движению украинских судов мешает российское присутствие в регионе. Также мешает и российское присутствие в Крыму, и ее активность, связанная с Крымским мостом", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции перед началом встречи глав Минобороны стран НАТО.
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Интерфакс