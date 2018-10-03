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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 15:01 03.10.2018 - 15:01

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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеньерг заявил об обеспокоенности тем, что Россия ограничивает доступ украинских судов в Азовском море.

"Мы, конечно же, обеспокоены ситуацией в Азовском море, когда движению украинских судов мешает российское присутствие в регионе. Также мешает и российское присутствие в Крыму, и ее активность, связанная с Крымским мостом", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции перед началом встречи глав Минобороны стран НАТО.

"Ситуация в Украине, вокруг Украины, в Азовском море и в Крыму - это то, что мы всегда обсуждаем (с Петром Порошенко - ИФ), и это те вопросы, в которых союзники НАТО всегда выражали Украине политическую и практическую поддержку", - добавил он.

Власти Украины и США обвиняют Россию в ограничении судоходства для украинских судов в Азовском море. Так, в марте 2018 года в Азовском море российские пограничники задержали украинское судно "Норд".

В России данные обвинения называют "пустыми" и указывают на нарушения норм судоходства задержанными судами.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в преднамеренной задержке судов, идущих через Азовское море, которое является внутренними водами двух государств - РФ и Украины.

В сентябре Госпогранслужба Украины сообщала, их российские коллеги задержали в Азове для досмотра более 150 судов. В ФСБ России, в чьем подчинении находится погранслужба, объяснили меры по досмотру судов необходимостью усиления борьбы с международным терроризмом, контрабандой оружия, а также с браконьерством в экономической зоне России.

Ситуация в Азовском море осложнилась после задержания Украиной приписанного к Крыму рыболовецкого судна "Норд" и его экипажа.

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