В НАТО озабочены проблемой судоходства в Азовском море из-за присутствия РФ
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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеньерг заявил об обеспокоенности тем, что Россия ограничивает доступ украинских судов в Азовском море.
"Мы, конечно же, обеспокоены ситуацией в Азовском море, когда движению украинских судов мешает российское присутствие в регионе. Также мешает и российское присутствие в Крыму, и ее активность, связанная с Крымским мостом", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции перед началом встречи глав Минобороны стран НАТО.
"Ситуация в Украине, вокруг Украины, в Азовском море и в Крыму - это то, что мы всегда обсуждаем (с Петром Порошенко - ИФ), и это те вопросы, в которых союзники НАТО всегда выражали Украине политическую и практическую поддержку", - добавил он.
Власти Украины и США обвиняют Россию в ограничении судоходства для украинских судов в Азовском море. Так, в марте 2018 года в Азовском море российские пограничники задержали украинское судно "Норд".
В России данные обвинения называют "пустыми" и указывают на нарушения норм судоходства задержанными судами.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в преднамеренной задержке судов, идущих через Азовское море, которое является внутренними водами двух государств - РФ и Украины.
В сентябре Госпогранслужба Украины сообщала, их российские коллеги задержали в Азове для досмотра более 150 судов. В ФСБ России, в чьем подчинении находится погранслужба, объяснили меры по досмотру судов необходимостью усиления борьбы с международным терроризмом, контрабандой оружия, а также с браконьерством в экономической зоне России.
Ситуация в Азовском море осложнилась после задержания Украиной приписанного к Крыму рыболовецкого судна "Норд" и его экипажа.
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Интерфакс