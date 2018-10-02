Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - США пришли к выводу, что РФ нарушает ДРСМД, начав развертывание ракет нового типа, и поделились соответствующими разведанными с союзниками по НАТО, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"США пришли к выводу, что Россия нарушает договор и начала развертывание ракет", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Й.Столтенберг подчеркнул, что в альянсе "изучили разведданные (США - ИФ) и очень обеспокоены, так как речь идет об очень важном соглашении, которое нужно соблюдать".

Ранее на пресс-конференции он заявил, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"У нас сохраняется беспокойство в связи с недостаточным уважением России к ее международным обязательствам, включая Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот договор под угрозой из-за действий России", - добавил генскек.

"Спустя годы отрицания Россия недавно объявила о существовании новой ракетной системы, известной как 9М729. Россия не предоставила необходимой информации об этих ракетах", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Он добавил, что союзники НАТО признали создание данной ракетной системы возможным нарушением ДРСМД.

1во ав

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс