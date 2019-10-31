Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 10:55

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - В НАТО в день визита Североатлантического совета в Киев подтвердили приверженность решениям, принятым на саммите альянса в Бухаресте по вопросу будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"На фоне стремлений к членству (Украины - ИФ) в НАТО, о которых было вновь заявлено, мы остаемся привержены нашим решениям, принятым на саммите в Бухаресте и дальнейших саммитах", - говорится в заявлении, распространенном в четверг по итогам заседания комиссии НАТО-Украина.

В 2008 году в Бухаресте состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран-членов альянса задекларировали, что двери НАТО открыты, но вместе с тем, они не предложили план действий относительно членства (ПДЧ).

Между тем, в опубликованном в четверг заявлении отмечается, что Украина и НАТО намерены продолжать работать над расширением сотрудничества.

"Независимая, суверенная и стабильная Украина, которая решительно привержена демократии и закону, играет ключевую роль для евро-атлантической безопасности", - указывается в заявлении.

В НАТО также заверили, что союзники по альянсу будут продолжать поддерживать усилия Украины, направленные на "усиление борьбы с гибридными угрозами".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс реформ абсолютно необходим для будущей безопасности и процветания Украины, а также продвижения к будущему членству в альянсе.

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