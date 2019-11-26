Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 17:51

Брюссель. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Встреча председателя Военного комитета НАТО главного маршала авиации Стюарта Пича и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова во вторник в Баку свидетельствует о заинтересованности сторон в контактах по военной линии и в обеспечении предсказуемости в отношениях.

"Эта двусторонняя встреча демонстрирует явную взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи для обеспечения предсказуемости в соответствии с политикой прозрачности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высшим руководством России", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

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