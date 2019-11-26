Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 17:59

Брюссель. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Встреча председателя Военного комитета НАТО главного маршала авиации Стюарта Пича и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова во вторник в Баку свидетельствует о заинтересованности сторон в контактах по военной линии и в обеспечении предсказуемости в отношениях.

"Эта непосредственная встреча демонстрирует явную взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи для обеспечения предсказуемости в соответствии с политикой прозрачности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высшим руководством России", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

"Главный маршал авиации Пич и генерал Герасимов договорились и дальше использовать военные линии связи в будущем", - отмечается в заявлении.

Как ранее "Интерфаксу" сообщили в Минобороны РФ, стороны обсудили на встрече в Баку меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО.

"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах", - заявили в Минобороны.

28 августа этого года Минобороны РФ и НАТО сообщали о телефонных переговорах Герасимова и Пича.

Российское военное руководство ранее неоднократно заявляло, что военная активность НАТО у границ России создает напряженность.

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает своё военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В дополнение к развёрнутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создаётся в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности", - сказал 25 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В январе Пич упоминал Россию среди главных вызовов для НАТО.

1ов ав

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