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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 17:31 08.10.2018 - 17:31

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не готов сформулировать "окончательные выводы" по прошедшим в Боснии и Герцеговине выборам.

"Что касается Боснии и Герцеговины, то сам факт того, что выборы прошли, очень важен. Я думаю, что сейчас мы должны дождаться оценок от наблюдателей за выборами. И я думаю, что для НАТО важной темой является дискуссия о том, как продвигаться вперед по партнерству с Боснией и Герцеговиной", - сказал Й.Столтенберг в понедельник на совместной пресс-конференции с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.

Й.Столтенберг напомнил, что у НАТО есть представительство в Сараево.

"Мы помогали проводить реформы, также мы поднимали вопрос по активации Плана действий по членству в НАТО", - сказал он.

При этом глава Североатлантического альянса отметил, что сегодня он не может "сделать окончательных выводов по этим темам".

"Нам надо провести оценку, обсудить и принять решение по дальнейшему плану действий", - отметил он.

В Боснии и Герцеговине накануне прошли всеобщие выборы, в ходе которых, в частности, избирались члены парламентской ассамблеи и президиума страны.

По итогам предварительных результатов, президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик, придерживающийся пророссийских взглядов, получает место в президиуме страны.

Помимо М.Додика, места председателей президиума смогли получить Шефик Дзаферович от бошняков, представляющий "Партию демократического действия", и Желько Комшич от хорватов от партии "Демократический фронт".

В избирательной комиссии сообщили, что на выборах проголосовали более 1,5 млн человек, явка избирателей составила 53%.

В конце сентября президент России Владимир Путин провел встречу с М.Додиком в Сочи и пожелал ему успехов на выборах. Тогда М.Додик поблагодарил российского лидера за "принципиальную позицию в отношении ситуации в Боснии и Герцеговине". "Потому что другие, западники прежде всего, не настолько принципиальны", - добавил он.

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