Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 18:56

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главкома Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Тода Уолтерса демонстрирует приверженность НАТО прозрачным контактам с Россией, сообщает в понедельник НАТО.

"Сегодняшний телефонный разговор отражает то, что прозрачность и предсказуемость являются приоритетом НАТО, и демонстрирует приверженность использовать этот важный канал связи между военным руководством НАТО и России с этой целью", - говорится в сообщении центрального штаба Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе.

В НАТО подчеркнули, что это первый телефонный разговор Герасимова и Уолтерса, который занял пост главкома 3 мая. Стороны договорились продолжить использовать военные линии связи в будущем, подчеркнули в центральном штабе ОВС НАТО в Европе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Герасимов и Уолтерс обсудили по телефону российско-натовские отношения и ситуацию в Европе. В Минобороны РФ также сказали о договоренности сторон продолжить контакты.

1мм во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!