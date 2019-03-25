Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 11:11

Лондон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - В Североатлантическом альянсе постоянно работают над укреплением защиты киберсетей от атак извне, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, которое вышло в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации ВВС.

По его словам, в НАТО фиксируют кибератаки и со стороны России.

"Мы наблюдаем множество попыток России проникнуть в наши киберсети - это и стало причиной того, что мы улучшили защиту сетей в киберпространстве посредством самых передовых в мире систем", - сказал он.

"Мы успешно отвечаем на российские атаки в киберпространстве", - отметил генсек НАТО.

"Мы также помогаем нашим союзникам по НАТО в укреплении их защиты в киберпространстве", - добавил он.

Ранее генсек НАТО заявлял, что методы атак в киберпространстве используются все чаще и чаще и Североатлантический альянс подходит к этим вопросам со всей серьезностью.

1тэ ар ав

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