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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 22:31 11.06.2018 - 22:31

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Все страны-союзницы по НАТО, а также партнеры альянса Финляндия и Швеция примут участие в крупнейших за последние годы военных учениях Trident Juncture 18, которые пройдут в Норвегии в октябре-ноябре, объявил в Брюсселе глава командования объединенных сил организации в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.

Адмирал Д.Фогго вместе с военным представителем Норвегии в военном комитете НАТО вице-адмиралом Кетилем Олсеном представили в понедельник на брифинге в штаб-квартире альянса планы этих учений, которые пройдут по сценарию статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Командовать учениями будет адмирал Д.Фогго, сообщила пресс-служба НАТО.

В Trident Juncture 18 будут задействованы около 40 тыс. участников из более чем 30 стран.

"Исключительный размах учений дает Норвегии как принимающей стране отличную возможность реалистически отработать прием и поддержку существенных подкреплений союзников. А НАТО проверит свои планы по усилению поддержки Норвегии. В целом это усиливает нашу общую способность справляться с кризисом, если когда-нибудь до этого дойдет", - сказал вице-адмирал К.Олсен.

В НАТО подчеркивают "приверженность прозрачности своей военной деятельности". В соответствии с обязательствами в качестве принимающей страны Норвегия уже уведомила ОБСЕ о Trident Juncture 18, и все страны ОБСЕ смогут направить своих наблюдателей. НАТО также проинформировала Россию об этих учениях во время последнего заседания Совета Россия-НАТО 31 мая.

"НАТО - оборонительный альянс. Мы не ищем столкновения, но мы привержены обороне и сдерживанию. Вот в чем заключаются эти учения: тренировка обороняться и обеспечение сдерживающего эффекта, готовность ответить на любую угрозу с любого направления в любое время", - заявил адмирал Д.Фогго.

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