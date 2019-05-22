Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 20:09

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич приветствует приверженность украинских властей продолжать реформирование Вооруженных сил Украины.

В среду в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Военного комитета, в котором принял участие генерал Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, уволенный с должности начальника Генерального штаба ВСУ президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Брюссель, Пич сообщил, что вопрос реформирования украинских вооруженных сил был предметом обсуждения в рамках заседания.

"Мы отметили ситуацию в сфере безопасности, которая несет вызовы, и мы приветствуем приверженность украинских властей продолжать реформы", - сообщил он.

Пич заверил, что НАТО продолжит "координировать и поддерживать процесс реформ украинских вооруженных сил". "Мы впечатлены количеством и качеством реформ, которые были проведены", - подчеркнул глава Военного комитета.

По его словам, Муженко проинформировал коллег о текущей ситуации, о продолжающемся процессе реформ ВСУ. Стороны также обсудили вопрос улучшения координации между союзниками и Украиной.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, который в начале мая вступил в эту должность, в свою очередь констатировал, что США за последние несколько лет увеличили количество учений украинских ВСУ. "Мы планируем продолжать тренировочный режим учений, что позволит Украине лучше защищать свою суверенную территорию", - отметил он.

Др во

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