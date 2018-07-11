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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:44 11.07.2018 - 19:44

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО призвали Россию полностью исполнять свои обязательства в рамках Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении участников саммита, опубликованном в среду.

"Выборочная имплементация Россией Венского документа и Договора по открытому небу, а также невыполнение на протяжении длительного времени Договора об обычных вооружениях в Европе, совместно с агрессивной военной позицией подорвали нашу безопасность", - говорится в документе.

"Союзники призывают Россию вернуться к полной имплементации и выполнению по форме и по существу всех своих обязательств, что существенно для восстановления прозрачности в военной сфере и для повышения предсказуемости в евроатлантическом регионе", - говорится в документе.

В документе подчеркивается, что союзники намерены сохранять, усиливать и модернизировать контроль над обычными вооружениями в Европе.

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