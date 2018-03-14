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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 13:37 14.03.2018 - 13:37

*** Нападение на Скрипаля было явным нарушением международных норм, полагают в альянсе

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО выразили глубокую обеспокоенность в связи с первым использованием в наступательных целях нервно-паралитического вещества на территории альянса с момента основания организации, заявил в среду Североатлантический совет в связи с "делом Скрипаля".

"Соединенное Королевство подтвердило использование военного нервно-паралитического вещества типа, разработанного Россией, и проинформировало союзников о том, что очень вероятно, что Россия несет за это ответственность. Великобритания также подтвердила, что это было неизбирательное и безответственное нападение на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску", - говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном пресс-службой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении расследования и призвали Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия. Союзники согласились с тем, что нападение было явным нарушением международных норм и соглашений", - отмечается в документе.

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