В НАТО призвали РФ ответить на вопросы Лондона по "делу Скрипаля" и полностью раскрыть программу "Новичок"
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** Нападение на Скрипаля было явным нарушением международных норм, полагают в альянсе
Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО выразили глубокую обеспокоенность в связи с первым использованием в наступательных целях нервно-паралитического вещества на территории альянса с момента основания организации, заявил в среду Североатлантический совет в связи с "делом Скрипаля".
"Соединенное Королевство подтвердило использование военного нервно-паралитического вещества типа, разработанного Россией, и проинформировало союзников о том, что очень вероятно, что Россия несет за это ответственность. Великобритания также подтвердила, что это было неизбирательное и безответственное нападение на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску", - говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном пресс-службой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
"Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении расследования и призвали Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия. Союзники согласились с тем, что нападение было явным нарушением международных норм и соглашений", - отмечается в документе.
Последует
Ов бп
Интерфакс