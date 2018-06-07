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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 15:16 07.06.2018 - 15:16

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что позитивно оценивает возможное заключение перемирия между радикальным движением "Талибан" и властями Афганистана.

"Я призываю движение "Талибан" присоединиться к перемирию (с афганскими властями - ИФ), сложить оружие и принять участие в конструктивном диалоге, чтобы выработать мирное решение", - сказал генсек альянса на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее в четверг президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране.

"Правительство Исламской Республики Афганистан объявляет о прекращении огня с 27-го Рамадана (11 июня) до пятого дня Ид-уль-фитр (19 июня) после исторического постановления афганских улемов (богословов)", - написал А.Гани на своей страничке в Twitter.

"Это прекращение огня является для талибов возможностью проанализировать, что их насильственная кампания не завоевывает сердца верующих, а еще больше отталкивает", - говорится в сообщении.

В феврале этого года президент Афганистана А.Гани призвал радикальное движение "Талибан" к мирным переговорам для "спасения страны". Предложение афганского лидера предусматривало построение платформы для двусторонних переговоров, заключение соглашения о перемирии, освобождение политических заключенных, а также признание "Талибана" политической группой.

Тем не менее, в дальнейшем в "Талибане" не проявили энтузиазма относительно решения разногласий с властями Афганистана мирным путем и продолжили столкновения с афганскими стражами порядка.

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