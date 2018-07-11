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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:26 11.07.2018 - 19:26

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран НАТО склонны считать, что Россия нарушает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывают ее сотрудничать, чтобы развеять имеющиеся у альянса сомнения, говорится в опубликованном в среду заявлении участников саммита альянса.

"Союзники считают, что поскольку от России не поступало убедительных объяснений по ее новой ракете, наиболее правдоподобным объяснением является то, что РФ нарушает ДРСМД", - отмечается в документе.

В нем говорится, что "НАТО призывает РФ ответить на существующие опасения, причем сделать это следует обстоятельно и с обеспечением транспарентности. Также России нужно провести диалог с США по техническим вопросам".

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