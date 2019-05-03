Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 11:57

Брюссель. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония передачи полномочий при смене верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе прошла в пятницу в верховном штабе союзных сил (SHAPE) в Монсе (Бельгия).

Генерал США Тод Уолтерс принял командование от своего соотечественника генерала Кертиса Скапарротти.

На церемонии присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Первым на церемонии выступил капеллан верховного штаба союзных сил (SHAPE), поблагодаривший К.Скапарротти и его семью и приветствовавший начало карьеры нового главнокомандующего. Затем флаг командования был передан генералом К.Скапарротти генсеку НАТО, который вручил его генералу Т.Уолтерсу. Тем самым символическая передача полномочий командования состоялась.

Затем на церемонии выступил Й.Столтенберг, который дал высокую оценку качествам обоих натовских военачальников. Он процитировал первого верховного главнокомандующего альянса Дуайта Эйзенхауэра, который сказал, что НАТО заботит не только защита территории, но и защита определенного образа жизни.

"В течение 70-летия НАТО защищает этот образ жизни и те ценности, которые подкрепляют его: свободу, демократию и верховенство права", - заявил генсек Североатлантического альянса.

Отметив роль верховных главнокомандующих НАТО, он указал на то, что во время "холодной войны" они "сдерживали Советский Союз", а в дальнейшем "остановили жестокие войны на Балканах, помогли разгромить "Аль-Каиду" (запрещена в РФ - ИФ) в Афганистане и распространить свободу и демократию в государствах Европы".

Оценивая заслуги К.Скапарротти, Й.Столтенберг сказал, что его служба проходила "под воздействием все возрастающих по агрессивности действий России и продолжающейся угрозы, исходящей от терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Й.Столтенберг вручил медаль "За отличную службу в НАТО" генералу К.Скапарротти.

После этого выступили бывший и вступивший в должность верховные главнокомандующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. По словам Т.Уолтерса, "70 лет мира - колоссальное достижение (НАТО - ИФ), но это наш долг".

Церемония завершилась под национальный гимн принимающей у себя НАТО и ее европейское верховное командование Бельгии.

Генерал Т.Уолтерс до своего назначения на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) был командующим ВВС США в Европе и воздушными силами союзников.

SACEUR является одним из двух стратегических командующих НАТО. Он руководит всеми операциями союзников и за их проведение подотчетен Военному комитету НАТО.

По традиции, это американский военачальник, который одновременно является командующим силами США в Европе.

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