Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 17:18 22.10.2018 - 17:18

Брюссель. 22 октября. ИНТЕРФАКС - В НАТО выразили обеспокоенность в связи с разработкой российских ракет нового типа, предположив, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила в понедельник журналистам, что речь идет о ракетах 9М729. Она пояснила, что в НАТО неоднократно пытались получить информацию об этой новой ракетной системе.

"В отсутствие какого-либо заслуживающего доверия ответа со стороны России по этим новым ракетам союзники (по НАТО) полагают, что наиболее достоверная оценка могла бы заключаться в том, что Россия нарушает ДРСМД", - сказала О.Лунгеску.

При этом она не прокомментировала высказывания президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД, отметив, что "союзники продолжают консультации".

1ар яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер