Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 17:25

Брюссель. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В НАТО не видят пользы для диалога с РФ от Московской конференции по безопасности, и альянс не устраивают условия участия в ней, заявил "Интерфаксу" чиновник в аппарате альянса.

"Мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но прошлый опыт проведения конференции не был конструктивным и не способствовал продвижению нашего диалога. Учитывая условия участия, установленные Москвой в этом году, НАТО не планирует присутствовать, оставаясь при этом приверженной диалогу с Россией", - сказал агентству в среду собеседник в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Как сообщалось, замминистра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что руководство НАТО было приглашено на Московскую конференцию по безопасности и что США и другие страны НАТО отказались участвовать в ней.

Вместе с тем в Брюсселе заверяют, что "НАТО привержена диалогу с Россией, чтобы четко изложить свои позиции, снизить риск и повысить прозрачность".

"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям. В этом духе у нас постоянно действующий диалог с Россией на нескольких уровнях", - объяснил натовский чиновник.

По его словам, это включает в себя заседания Совета Россия-НАТО, последнее из которых состоялось в январе. А также встречи генерального секретаря Йенса Столтенберга с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Последняя из них прошла в Мюнхене в феврале.

"Заместитель генерального секретаря продолжает регулярный диалог с российскими дипломатами. Мы также поддерживаем линии военной связи - председатель Военного комитета НАТО и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе имеют прямые контакты с начальником Генерального штаба России", - отметил источник.

1ов др

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