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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 14:29 04.10.2018 - 14:29

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Стольенберг в четверг заявил, что в организации регулярно сталкиваются с кибератаками на военные объекты альянса.

"Сегодня Великобритания и Нидерланды заявили о попытке кибератак... которые удалось предотвратить. Но раньше нам сообщали и о кибератаках на военные объекты и сети. Такое происходит достаточно часто", - сказал Й.Столтенберг на пресс-коференции по итогам переговорах с главами МИД стран НАТО.

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