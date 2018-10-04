Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Стольенберг в четверг заявил, что в организации регулярно сталкиваются с кибератаками на военные объекты альянса.

"Сегодня Великобритания и Нидерланды заявили о попытке кибератак... которые удалось предотвратить. Но раньше нам сообщали и о кибератаках на военные объекты и сети. Такое происходит достаточно часто", - сказал Й.Столтенберг на пресс-коференции по итогам переговорах с главами МИД стран НАТО.

ПОСЛЕДУЕТ

1бф во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс