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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 14:31 04.10.2018 - 14:31

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Стольенберг в четверг заявил, что в организации регулярно сталкиваются с кибератаками на военные объекты альянса.

"Сегодня Великобритания и Нидерланды заявили о попытке кибератак... которые удалось предотвратить. Но раньше нам сообщали о кибератаках на военные объекты и сети. Такое происходит достаточно часто", - сказал Й.Столтенберг на пресс-коференции по итогам переговорах с главами МИД стран НАТО.

Ранее в четверг министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери и о крушении авиалайнера MH17 на Украине.

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