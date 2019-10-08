Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 16:45

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Турция по надуманным предлогам пытается оправдать новый акт насилия в отношении сирийцев на северо-востоке САР, заявил "Интерфаксу" член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев.

"Сейчас предпринимается попытка по надуманным предлогам, таким как угроза национальной безопасности, как бы оправдать новый акт насилия по отношению к гражданам этой страны", - сказал Патиев агентству во вторник.

Он напомнил, что со стороны представителей сирийских курдов "был призыв к России, к сирийскому правительству, к ООН продемонстрировать свою позицию и принять меры по недопущению начала новых военных действий со стороны Турции".

В администрации самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии (Рожавы) заявили, что в связи с началом вывода войск США курдам нужны переговоры с Дамаском, и Россия может помочь в решении этого вопроса, сообщило во вторник иранское агентство "Фарс".

В Минобороны Турции ранее сообщали, что все приготовления к возможной военной операции на северо-востоке Сирии завершены.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента во время телефонного брифинга сказал, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.

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